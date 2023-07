Tusk powinien udać się na specjalny kurs? "Będą jeszcze gorsze rzeczy"

- Wolałabym, żeby Donald Tusk w inny sposób mówił o migrantach. Uważam, że wszyscy politycy powinni przejść kurs dotyczący migracji, żeby sobie uświadomili kim są migranci i czym jest migracja i żeby zrozumieli, że łamaniem praw człowieka jest również wykorzystanie obrazu migrantów do jakichkolwiek negatywnych przesłanek - mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Janina Ochojska, europosłanka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej. Patryk Michalski pytał o spot, w którym lider PO skrytykował politykę migracyjną PiS. Jak mówiła Ochojska, migranci "to dokładnie tacy sami ludzie jak my, tylko nie mają takiego poczucie bezpieczeństwa, jakie my możemy mieć w Polsce”. Jej zdaniem, wykorzystywanie tej grupy w kampanii wyborczej nie powinno mieć miejsca. - Absolutnie nie powinno tak być. Obawiam się, że będą jeszcze gorsze rzeczy, ponieważ migracja w kampanii będzie używana i obawiam się, że będzie używana w sposób, który będzie uwłaczał migrantom - oceniła.

