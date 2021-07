Tusk odbuduje poparcie dla PO? "To już się dzieje"

Donald Tusk wrócił na stanowisko przewodniczącego PO i rozpoczął spotkania z Polakami. Czy uda mu się zmobilizować część byłych wyborców Platformy? Jak mówił w programie "Tłit" były szef MSW, Bartłomiej Sienkiewicz "to już się dzieje". - Mimo że zjadłem na polityce zęby, to sam przyglądam się temu z niedowierzaniem, że dzieje się to na taką skalę. Każdego dnia kilkaset osób zapisuje się do Platformy Obywatelskiej i nie stało się to w ciągu miesiąca czy dwóch, a zaledwie dwóch tygodni. W polityce taki czas to nic. Nagle zmieniają się partyjne rankingi, inaczej układają klocki. Nie widziałem nigdy sytuacji, która zmieniałaby się w takim tempie - stwierdził Sienkiewicz. Polityk odniósł się także do zarzutów, że wspomniane zapisy to jedynie "pompowanie kół przed wewnętrznymi wyborami planowanymi na jesień". - To bardzo piękna opowieść, sądzę, że stworzona nie przez wewnętrzną opozycję Platformy, a przez naszych ulubieńców z PiS-u. Jeśli ktoś chciał napompować koła przed wyborami, to już dawno to zrobił - podsumował były szef MSW.