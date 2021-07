"Jarosław Unii nie kocha". Donald Tusk wspomina rozmowę z Lechem Kaczyńskim

- Te ciągoty do rządów totalnych, a nawet totalitarnych, które miesiąc po miesiącu eliminują kolejne demokratyczne instytucje, są bardzo charakterystyczne. Jeśli z czymś mi się to kojarzy, to z PiS-em, a nie z opozycją. (...) Kaczyński chce podporządkowania tych instytucji, które do dziś zachowały resztę niezależności - zwracał uwagę Tusk.