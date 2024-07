Tusk o reparacjach. "Oni psują, my naprawiamy"

"Oni psują, my naprawiamy"

Tusk nie tylko przypomniał, że była minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości podpisała się pod pismem o zrzeczeniu się reparacji od Niemiec. "Morawiecki wpisał do KPO podatek od diesli, my załatwiliśmy z Komisją jego usunięcie. Zielony Ład, migranci, ukraińskie zboże - zawsze to samo. Oni psują, zrzucają na innych odpowiedzialność, tupią nóżkami i stroją patriotyczne miny, my naprawiamy, co się da. A niektórzy wciąż dają się na to nabierać" - napisał w mediach społecznościowych premier.