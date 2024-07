Rozczarowanie po spotkaniu Tusk-Scholz? "Niemiecki wykręt jest nie do obrony"

- To bardzo istotne. W Niemczech jest wielkie pokajanie, jeśli chodzi o Holokaust, a nie ma świadomości, co tak naprawdę hitlerowcy uczynili Polakom. To bardzo ważne, by znalazło się w niemieckiej świadomości historycznej. Nie udało się tego zrobić po zakończeniu zimnej wojny. Poza tym, że mamy fundacje polsko-niemieckiego pojednania, wymianę młodzieży, to nie udało się stworzyć Centrum, w którym Niemcy dowiedzieliby się: co tak naprawdę się wydarzyło podczas II wojny światowej – uważa rozmówca Wirtualnej Polski.