Tusk o reakcji PiS po śmierci syna posłanki Filiks: Postanowili zaszczuć matkę

Donald Tusk nawiązał również do Jana Pawła II. - Ci, którzy mają dziś usta pełne papieża, obrażają jego pamięć. To on mówił "zło dobrem zwyciężaj". (...) Zło, jakie dzisiaj panuje w Polsce, można pokonać dobrem i determinacją. Chodzi o sumienie, trzymajcie mnie za słowo - nie ustąpimy, bo to jest gra o wszystko. Kluczowe jest tu wszechobecne kłamstwo w życiu publicznym, tu już nie ma żadnych oporów - powiedział Tusk.