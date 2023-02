Tusk o kredycie zero procent. Mówi o zyskach Orlenu

Tusk odpowiada krytykom: opinie złośliwców

- Nie mówimy o jakichś nadzwyczajnych roszczeniach - zaznaczył Tusk. - Kiedy słyszę opinie złośliwców, którzy mówią, że to jest niemożliwe, to się dziwię. Mówimy przecież o podstawowym prawie obywatela do mieszkania. Chcę, aby Polska była taka jak każdy inny europejski kraj. Chcę, żeby jeśli jest rodzina, gdzie dwoje ludzi pracuje, to ma ich stać na wzięcie kredytu - podkreśla.