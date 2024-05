"Tusk nie wygrał ostatnio żadnych wyborów". Duda krytykuje działania PO

- To jest retoryka, którą ja odbieram jako z jednej strony kampanijną, bo w tej chwili mamy kampanię do Parlamentu Europejskiego, którą pan Tusk chce za wszelką cenę wygrać, bo jak do tej pory nie wygrał żadnych wyborów w ciągu ostatniego czasu. Przypominam, że to nie jego partia wygrała wybory, tylko rząd, który stworzył większość, stworzył ją dzięki układowi koalicyjnemu. Wybory samorządowe i parlamentarne wygrało PiS. To jest rzeczywisty zwycięzca wyborów - przekonywał prezydent.