Tusk nadzieją Platformy Obywatelskiej? Zaskakujące słowa o Trzaskowskim

Czy Donald Tusk wróci do polskiej polityki i ponowie przejmie stery w Platformie Obywatelskiej? Na to pytanie w programie "Newsroom WP" starał się odpowiedzieć prof. Antoni Dudek. Zdaniem politologa Donald Tusk wciąż "sonduje grunt" i stoi przed podjęciem ostatecznej decyzji. Jak zauważył badacz, sytuacja do ewentualnego powrotu Tuska do Platformy Obywatelskiej jest lepsza, niż w grudniu 2019 roku przed wyborami prezydenckimi w Polsce. - Natomiast jest pytanie, czy on jest jeszcze w stanie tchnąć w Platformę Obywatelską nowego ducha. Ja, osobiście, jestem sceptyczny - zaznaczył prof. Antoni Dudek. Politolog zaznaczył jednak, że interwencja Tuska może okazać się potrzebna, a wszystko to za sprawą Rafała Trzaskowskiego, którego postawa budzi pewne wątpliwości. Więcej w materiale wideo.

