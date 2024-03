Tusk mediatorem w Trójkącie Weimarskim. "Ożywił" stosunki międzynarodowe

Oprócz kwestii ukraińskiej, impulsem do zacieśnienia współpracy w formacie weimarskim stały się groźby Donalda Trumpa. Były prezydent USA zapowiedział, że jeśli wróci do Białego Domu, to USA nie będą bronić przed ewentualną rosyjską agresją tych sojuszników w NATO, którzy nie wypełniają zobowiązań finansowych wobec Sojuszu.