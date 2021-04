Tusk komentuje wizytę Morawieckiego w Budapeszcie. "To nie prima aprilis"

"Rosja mobilizuje siły wokół Ukrainy. USA ogłaszają stan zagrożenia w Europie. Morawiecki w Budapeszcie organizuje z Orbanem i Salvinim proputinowski blok polityczny. To nie jest prima aprilis" - napisał na Twitterze przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

Mateusz Morawiecki spotkał się z Orbanem i Salvini

Po czwartkowym spotkaniu premier Polski, a także Orban i Salvini wygłosili oświadczenie medialne. Politycy przekazali, że w trakcie rozmów poruszono temat przyspieszenia programu szczepień. Liderzy chcą doprowadzić do tego, aby w Europie było jak najwięcej szczepionek na COVID-19.

- Apelujemy do Komisji Europejskiej o to, aby zwiększyła tempo zakupu szczepionek, co jest warunkiem wstępnym, aby zatrzymać pandemię - powiedział premier Węgier.