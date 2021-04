Koronawirus. Salon fryzjerski w... plenerze. Zdjęcie hitem internetu

Lockdown objął także branże beauty. Od soboty oficjalnie nie skorzystamy z salonów fryzjerskich oraz kosmetycznych . Te obostrzenia mają pozostać co najmniej do 9 kwietnia. Rząd nie podjął jeszcze decyzji co dalej.

Koronawirus. Salon fryzjerski w plenerze

Salon fryzjerski w parku w Częstochowie. Fryzjerka zabrała głos

Do fryzjerki widocznej na fotografii dotarła redakcja częstochowskiej "Wyborczej". Pani Basia przekazała, że przez całą dobę odbierała telefony od klientów z prośbami o to, aby nie odwoływała wizyt.

- Na niewiele zdawało się tłumaczenie, że nie mogę sobie pozwolić na 30 tys. zł kary. No to jeden pan zaprosił mnie do parku Lisiniec. Przekonał mnie, że w Wietnamie, Indiach czy Chinach fryzjerzy pracują na ulicy. I nikogo to nie dziwi - powiedziała portalowi fryzjerka.