Koronawirus. Zmiany w systemie szczepień. Nowe punkty

Nowe zasady szczepień mają zostać przedstawione na początku tego tygodnia. Według informacji WP konferencja w tej sprawie ma się odbyć we wtorek lub w środę .

Jak szacuje rząd, do Polski w kwietniu ma dotrzeć prawie 8 mln szczepionek na COVID-19 - jest to najwięcej od początku rozpoczęcia akcji szczepiennej w naszym kraju. Dzięki temu możliwe będzie przyspieszenie szczepień.

Zobacz też: Atak koronawirusa nie słabnie. O kościołach dr Grzesiowski mówił wprost

Koronawirus. Rząd chce przyspieszyć szczepienia na COVID-19

Wprowadzenie zapisów populacyjnych to jednak niejedyny pomysł na przyspieszenie szczepień w Polsce. Rząd chce umożliwić wykonywanie szczepień dla osób, które nie są lekarzami. Mowa o ratownikach medycznych, pielęgniarkach, studentach medycyny raz farmaceutach.

Koronawirus. Nowe punkty szczepienne

"Fakt" w swojej publikacji wskazuje, że do tej pory szczepienia w Polsce odbywały się w ok. 6 tys. punktach. Rząd, chcąc przyspieszyć szczepienia, musi liczyć się z tym, że potrzeba do tego nowych miejsc.