Morawiecki w Budapeszcie. "Priorytetem jest zwalczenie pandemii"

Mateusz Morawiecki, Wiktor Orban i Matteo Salvini spotkali się w czwartek w Budapeszcie, by rozmawiać o współpracy w ramach PE. Tematem ich rozmów była także kwestia produkcji szczepionek i walki z pandemią. - Apelujemy do KE, aby zwiększyła tempo zakupu szczepionek - mówił Orban. - To jest najlepszy sposób na walkę z COVID-19 - dodawał Morawiecki.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki udał się z wizytą do Budapesztu, gdzie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem oraz liderem włoskiej Ligi Matteo Salvinim.

Według szefa polskiego rządu rozmowa miała dotyczyć m.in. funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, w tym sprawy interesów Polski, Węgier i Włoch. Przywódcy państw mieli także przedstawić kartę wspólnych wartościopraz poinformować o formach swojej współpracy w PE.

Podczas spotkania będziemy dyskutować o różnych sprawach europejskich, w tym również o kwestiach ściśle politycznych, związanych z funkcjonowaniem europarlamentu, w jaki sposób można najlepiej realizować agendę europejską w interesie wszystkich państw, ale w szczególności w interesie Polski, Węgier i Włoch - informował jeszcze we wtorek premier Morawiecki.

Morawiecki, Orban i Salvini w Budapeszcie. Oświadczenie dla mediów

Po czwartkowym spotkaniu liderzy państw wygłosili oświadczenie dla mediów.

- Dzisiaj dyskutowaliśmy o różnych kwestiach, w jaki sposób możemy przyśpieszyć programy szczepień i doprowadzić do tego, żeby w Europie było jak najwięcej szczepionek. Bo widzimy wyraźnie, że to jest najlepszy sposób, najlepsze remedium na walkę z COVID-19. Doszliśmy do wielu wspólnych postanowień, uzgodnień. Przede wszystkim, priorytetem absolutnie numer jeden dzisiaj jest zwalczenie pandemii jak najszybciej. Po to, aby od maja, czerwca, lipca Europa mogła wracać do normalności - powiedział premier Morawiecki.

Morawiecki w Budapeszcie: Europa nie może być dyktatem silniejszych

Morawiecki dodał też jednak, że "naszymi priorytetami współpraca transatlantycka, pogłębiona integracja europejska szanująca narodową suwerenność i tradycyjne wartości".- Potrzeba dziś planu odbudowy, ale jednocześnie planu renesansu Europy, jej wartości (…). Europa to nie może być dyktat silniejszych, dzisiaj większych silniejszych - mówił.

- Widzimy, że Europa jest rozchwiana, że targają nią różne sprzeczności. Elity europejskie w Brukseli próbują przedstawiać UE jako projekt tych elitarnych brukselskich można powiedzieć, salonów. My chcemy reprezentować szerokie spektrum poglądów i chcemy reprezentować ludzi - kontynuował.

Morawiecki w Budapeszcie: Europa utraciła korzenie

- Europa utraciła w pewnym sensie korzenie. Są siły na kontynencie, które próbują uwieść Europę i ją porwać w nieznane (…). Obawiamy się, że to nieznane jest czymś obcym rzeczywistej, prawdziwej chrześcijańskiej kulturze europejskiej. Siły, które odcinają się od wspólnego dorobku, tradycji europejskiej, szacunku do rodziny, suwerennego państwa, godności człowieka, szacunku dla prawdy, prawa narodów do samostanowienia - to są siły, którym chcemy zaproponować pewną kontrofertę - mówił, nawiązując do współpracy z Orbanem i Salvinim w PE.

Wiktor Orban: Apelujemy do KE aby zwiększyła tempo zakupu szczepionek

Jako pierwszy jednak głos zabrał gospodarz spotkania, premier Węgier Wiktor Orban. On także zaczął swoje przemówienie od kwestii dotyczących pandemii i szczepionek.

Szef węgierskiego rządu poinformował, że walka z koronawirusem była jednym z omawianych tematów, ale nie powodem czwartkowego spotkania. - Apelujemy do Komisji Europejskiej o to, aby zwiększyła tempo zakupu szczepionek, co jest warunkiem wstępnym, aby zatrzymać pandemię - mówił.

Orban podkreślił, że jednym z powodów spotkania było opuszczenie Europejskiej Partii Ludowej przez Fidesz.

Wiktor Orban: chcemy renesansu Europy

- Spotkaliśmy się tutaj, aby zaplanować przyszłość, aby porozmawiać wspólnie na temat przyszłości. Powstaje proste pytanie: czego tak naprawdę chcemy? Pan przewodniczący Salvini powiedział, że zgadzamy się co do tego, że chcemy renesansu Europy i będziemy współpracować, aby ten cel zrealizować w przyszłości. Wyjaśniliśmy sobie wszystkie kwestie, które z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszych krajów i narodów są najważniejsze. Doszliśmy do wniosku, że nie ma ani jednego tematu, gdzie nie bylibyśmy w stanie się porozumieć, w związku z tym interesy naszych narodów nie są sprzeczne ze sobą w żadnym temacie - mówił Orban.

Ocenił, że obecnie wiele milionów mieszkańców Europy zostało pozostawionych bez właściwych i silnych reprezentacji politycznych. - Fakt, że EPL w zasadzie zaniechała współpracy z nami, a później współpracowała z innymi ugrupowaniami mówi samo za siebie - stwierdził. - Europejscy chrześcijanie i demokraci nie mają przedstawicieli w Europie, dlatego też chcemy tych ludzi reprezentować, chcemy, żeby oni też mieli głos w Unii Europejskiej - dodał.

Orban: mówimy "nie" mocarstwu europejskiemu pod agendą Brukseli

- Uzgodniliśmy kilka rzeczy, rozmawialiśmy na temat wartości, które podzielamy. Jest to dość jasne, że poza zaangażowaniem w relacje transatlantyckie, szukamy wolności, godności, chrześcijaństwa, rodziny i suwerenności narodowej. Mówimy zdecydowane "nie" cenzurze i pewnego rodzaju mocarstwu europejskiemu pod agendą Brukseli, mówimy "nie" antysemityzmowi - oświadczył Orban.

Zapowiedział, że kolejne spotkanie z Morawieckim i Salvinim odbędzie się w maju, najprawdopodobniej w Warszawie.

Salvini w Budapeszcie: jesteśmy tu po to, żeby zbudować coś trwałego

Na końcu głos zabrał Lider włoskiej Ligi Północnej, Matteo Salvini.

- Każdy kraj powinien mieć prawo, żeby podążać własną ścieżką, bo nie ma żadnej organizacji, która ma prawo do tego, żeby decydować, kto jest demokratą, a kto nim nie jest – oznajmił.

Według Salviniego trzy państwa powinny "stworzyć wspólną siłę europejską, która będzie w stanie bronić granic europejskich". Jesteśmy tu po to, żeby zbudować coś trwałego – stwierdził.

Salvini: żaden kraj nie powinien być szantażowany

Dodawał również, że europejska polityka znacznie zmieni się w stosunku do tego, jak wyglądała przed pandemią koronawirusa.

- To nie jest tak, że lewica będzie narzucać kwestie kulturowe, czy też związane z rodziną i tradycjami – powiedział.

- Wolność musi być dla wszystkich, dla każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej i każdy kraj europejski zasługuje na szacunek. Nigdy żaden kraj nie powinien być szantażowany. Każdy kraj powinien mieć prawo, żeby podążać własną ścieżką, bo nie ma żadnej organizacji, która ma prawo do tego, żeby decydować kto jest demokratom, a kto nim nie jest – przekonywał włoski przywódca.

Źródło: Wiadomości WP, PAP