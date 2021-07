"Tusk i Trzaskowski przykryją nam kongres". W PiS-ie nastrój wyczekiwania

- Ewentualny powrót Tuska bardzo nas cieszy, bo to stary i lubiany polityk Platformy. Świetny do strategii polaryzacyjnej, właściwie wszystkie błędy partii można mu przykleić. To wygodny przeciwnik, z rozpoznanymi słabymi punktami - mówi informator WP. Następnie wymienia owe słabe - zdaniem partii - strony byłego premiera. "Ucieczka do Brukseli, pozostawienie na lodzie swoich ludzi, podwyższenie wieku emerytalnego, straszenie, że nie będzie pieniędzy na politykę socjalną".