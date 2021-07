Powrót Tuska. Budka i Kopacz zrobią miejsce. ”Scenariusz prawie gotowy, reszta to teatr”

Z naszych informacji wynika, że Rada Krajowa rozpocznie się od serii przemówień Borysa Budki, Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że dotychczasowy szef PO ogłosi rezygnację. Ma to zrobić również wiceprzewodnicząca partii Ewa Kopacz. Jej miejsce zajmie wówczas Donald Tusk. Zgodnie ze statutem – jako najstarszy z wiceszefów – to on zacznie kierować Platformą. Będzie to jednak rozwiązanie tymczasowe, bo według wewnętrznych regulacji, szefa partii wybierają członkowie partii. Termin tych wyborów jest jednym z tematów piątkowej rozmowy – wynika z naszych ustaleń.