"Nie będę rozmawiał z chuliganami". Tusk twardo o protestach

- To w niczym nie zmieni mojego czy Koalicji Obywatelskiej stanowiska w sprawie prawa kobiet polskich do legalnej i bezpiecznej terminacji ciąży - mówił Tusk. - Niezależnie od terminu, na jaki zdecyduje się pan marszałek, jeśli chodzi o procedowanie tych projektów, ja niczego nie będę tutaj z nikim negocjował. To prawo, o którym mówiliśmy, do 12. tygodnia, to jest dla wszystkich oczywiste. I rozumiem irytację, a nawet wściekłość kobiet, które nie chcą znowu, by kilku ponurych facetów zaczęło debatować, czy one mają prawo do czegoś, czy nie. I dlatego mogę tylko zapewnić, że w stanowisku moim i KO nic się nie zmieni. Przedłożyliśmy, będziemy proponować, aby przyjąć ten projekt ustawy, który mówi o prawie kobiet do decydowania o swoim zdrowiu i swoim życiu, a więc prawie do legalnej, bezpiecznej aborcji, kiedy tego wymaga zdrowie i dobrostan. Kobieta musi mieć głos decydujący - mówił.