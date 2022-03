Tusk apeluje do Morawieckiego. "Czas dorosnąć"

Polityczne testy i badania

To nie pierwsze komentarze Tuska po poniedziałkowym spotkaniu. Zaraz po naradzie były premier rozmawiał z dziennikarzami. - Gotowość do wspólnej pracy w sprawie obronności jest powszechna. Tu chodzi jednak bardziej o politykę, niż rzeczywistą pracę na rzecz bezpieczeństwa. I tak, zamrożenie aktywów rosyjskich w Polsce nie spotkało się z pozytywną opinią premiera, nie wiem, dlaczego. Niewpuszczanie Orbana do naszego przemysłu naftowego też nie - mówił po zakończeniu spotkania opozycji z premierem Morawieckim.