Turyści znaleźli zwłoki mężczyzny w Tatrach

Turyści znaleźli zwłoki około 50-letniego mężczyzny w pobliżu szlaku prowadzącego do Doliny Pięciu Stawów w Tatrach. Biegli orzekli, że ciało musiało leżeć tam od dłuższego czasu, gdyż było w stanie daleko posuniętego rozkładu.

Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że może to być mieszkaniec Małopolski, którego od stycznia poszukuje rodzina.

Przy zwłokach znaleziono sprzęt do wędrówki górskiej. Wstępnie wykluczono, by ktoś bezpośrednio przyczynił się do śmierci mężczyzny.