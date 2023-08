"Turyści z Warszawy". Politycy PiS chcą startować na Warmii

PiS planuje wysłać na olsztyńską listę wyborczą ministrów związanych z Warszawą: Norbeta Maliszewskiego, Olgę Semeniuk-Patkowską i Błażeja Pobożego. - Od dłuższego czasu zderzamy się z częstymi odwiedzinami turystów z Warszawy, bo tak ich nazywamy. To nie są ludzie stąd. Nie czują naszych problemów, nigdy nam nie pomagali i często odmawiali pomocy naszemu regionowi, więc my ich traktujemy z przymrużeniem oka - mówił w programie "Tłit" olsztyński poseł Michał Wypij startujący z list KO. - Te nazwiska są dowodem na to, że PiS boi się porażki z KO na Warmii i Mazurach. Nasza lista jest wartościowa. Tworzą ją ludzie, którzy są stąd. My czujemy ten region, który dla nas jest najważniejszy, a dla nich jest trampoliną - dodał.