Turyści porwani przez zbiegłych więźniów na jachcie na Karaibach nie żyją. Wypchnięci za burtę

To oni zapewne porwali Kathy Brandel i Ralpha Hendry’ego, dwójkę żeglarzy z USA. Ich jachtem odpłynęli wokół wysp Saint Vincent i Grenadyny. Trudno odtworzyć, co wydarzyło się podczas tej podróży. Według policji na odnalezionym jachcie, który namierzony został około 130 kilometrów od portu, doszło do przemocy. Amerykanie najprawdopodobniej zostali wypchnięci za burtę.