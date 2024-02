Miał być luksusowy rejs dookoła świata. Pasażerowie: Ból i rozczarowanie

Złe doświadczenia grupy nie wpłynęły na pracę wycieczkowca firmy Cunard. Rozpoczynający się w Perth w sobotę 17 lutego 11-dniowy rejs do Sydney i 27-dniowy do Hongkongu oraz 36-dniowy do Singapuru zostały wykupione w całości. Ceny biletów to od tysiąca do kilku tysięcy euro, w zależności od czasu trwania wyprawy.