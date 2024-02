Budują mur na pustyni. Egipt wdrożył radykalne działania

Egipt buduje mur na pustyni Synaj. Zapora przed uciekinierami z Gazy

Minister spraw zagranicznych Egiptu Sameh Shoukry podkreślił w ostatnich dniach, że Kair jest zdecydowany przestrzegać traktatu pokojowego z Izraelem. "Będziemy kontynuować nasze wysiłki z obiema stronami, aby osiągnąć porozumienie, które doprowadzi do uwolnienia zakładników i więźniów oraz zapewni napływ pomocy do Strefy Gazy" - powiedział Shoukry, odnosząc się do działań nad rozejmem między Izraelem a Hamasem, podjętych wraz z Katarem i USA.