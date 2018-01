Turyści nie odpuszczają koniom z Morskiego Oka. Obrońcy zwierząt mówią "Dość"

Masa ludzi czekająca w kolejce do zaprzęgu, który podwiezie ich 8 km kosztem zdrowia i życia koni. To oglądamy na filmiku udostępnionym przez Fundację Viva!, walczącą z tym procederem. "CZAS NA ZAKAZ! DOŚĆ CIERPIENIA KONI na trasie do Morskiego Oka!" – apelują aktywiści.

Masa ludzi czeka w kolejce do koni (Facebook.com, Fot: Fundacja Viva!)

Trudno stwierdzić, jak długi jest "wężyk" turystów oczekujących na "podwózkę" pokazany na filmiku Fundacji Viva!. Według organizacji, widzimy "'zdobywców' Morskiego Oka" w "kolejce do zamęczania". . Dopiero co uwieczniono upadek konia, o czym pisaliśmy tutaj, a jednak cierpienie zwierząt wciąż trwa.

Zadowoleni turyści rzadko wybierają pieszą drogę do Morskiego Oka, chociaż trasa należy do jednych z najłatwiejszych. 8 km pokonuje się w dwie godziny w jedną stronę. Dla koni to już męczarnia. "Ciągną nawet o tonę za dużo" – czytamy w emocjonalnym apelu fundacji. Parę dni temu kilkuletni, niepełnosprawny Arek udowodnił, że można poradzić sobie bez nich i zawstydził w ten sposób setki turystów.