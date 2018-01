Wypadek konia na trasie do Morskiego Oka. Wstrząsające zachowanie woźnicy

Drugiego dnia świąt przemęczony koń, który ciągnął wóz z turystami, przewrócił się. Z relacji świadka wynika, że nieczuły furman nawet nie przerwał kursu.

26 grudnia nad Morskie Oko postanowiło wybrać się wyjątkowo dużo ludzi. To właśnie tego dnia 45-osobowa grupa turystów "utknęła" na szlaku , bojąc się powrotu po nieoświetlonej trasie. Ludzie mieli wręcz walczyć o wolne miejsca na wozach , by zbytnio się nie przemęczać podczas górskiej wędrówki.

O całym zajściu poinformowała organizacja broniąca praw zwierząt Viva, do której zgłosił się świadek zdarzenia. Członkowie organizacji zawiadomili o wypadku prokuraturę, a Tatrzański Park Narodowy zawiesił licencję woźnicy do czasu wyjaśnienia sprawy. Viva po raz kolejny wezwała TPN do zatrzymania transportu konnego nad Morskie Oko, powołując się na ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., zgodnie z którą zabrania znęcania się nad zwierzętami, w tym używania do pracy zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból oraz przeciążania zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji, lub stanowi dróg lub zmuszania takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu, a takie zachowanie traktuje jako przestępstwo znęcania się nad zwierzętami.