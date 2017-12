Internauci kpią z turystów, którzy "utknęli" nad Morskim Okiem. Bezcenne komentarze

We wtorek wczesnym wieczorem grupa ok. 45 turystów "utknęła" nad Morskim Okiem. Informacja szybko obiegła cały kraj, wywołując wśród Polaków ogromne emocje. Internauci kpią z niesfornych turystów.

Sytuacja zakończyła się kompromisem. Turyści wracali na piechotę, a nie pojazdami TOPR i policji, jak sobie tego życzyli. Do grupy, która prosiła o pomoc pojechały radiowozy, a następnie "eskortowały" ją, oświetlając maszerującym ludziom drogę. - Powoli, ale jednak szli - relacjonował "ewakuację" rzecznik zakopiańskiej policji.

Informacja o turystach, którzy zbyt późno wybrali się nad Morskie Oko wywołała ogromne emocje. Ludzie piszą, że to już nowa polska tradycja iść na koniec dnia w góry, a następnie wzywać TOPR niczym taksówkę. Dodatkowo zwracają uwagę, że większość 9-kilometrowej trasy to tak naprawdę asfaltowa droga o zerowym stopniu trudności. Wzywanie służb w takim wypadku to nic innego, jak naciąganie podatników na koszty i przejaw wyjątkowego lenistwa.