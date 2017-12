Turyści bezpiecznie zeszli z Włosienicy. Jedna z kobiet "zgubiła soczewki kontaktowe"

- Turyści zostali już sprowadzeni z Morskiego Oka - powiedział w rozmowie z WP rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem mł. asp. Krzysztof Waksmundzki. Grupę osób zaskoczył nagły zmierzch i brak wozów konnych. - Radiowozy jechały za grupą i oświetlały jej drogę. Powoli, ale jednak szli - dodał rzecznik zakopiańskiej policji.

Początkowo problem z zejściem miało ok. 45 osób, ale gdy policjanci przybyli na miejsce, zastali grupę ok. 30 turystów. - W międzyczasie niektórzy zeszli już samodzielnie - powiedział w rozmowie z WP mł. asp. Krzysztof Waksmundzki.

Ludzie zaalarmowali Tatrzański Park Narodowy, ratowników TOPR, policję oraz Straż Pożarną oraz wojewodę małopolskiego. Dyżurny policji w Zakopanem wysłał na miejsce patrol, by sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście nie potrzebuje pomocy. Ale funkcjonariusze uznali, że nie ma potrzeby zabierać wszystkich. - To całkiem spory dystans, ok. 8 kilometrów z Włosienicy do Palenicy, ale jest to jednak droga asfaltowa, dosyć szeroka, nie jest to bardzo trudny szlak - zauważył rzecznik KPP w Zakopanem.