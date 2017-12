45 turystów nie może zejść z Morskiego Oka. Policja oświetla im drogę

Grupa ok. 45 turystów utknęła na Włosienicy w rejonie Morskiego Oka. Spanikowani nadejściem zmierzchu ludzie nie mieli latarek i poprosili o pomoc służby. Do radiowozów zabrano trzy rodziny z dziećmi. Pozostali turyści schodzą w dwóch grupach. Drogę oświetlają im radiowozy.

Wszystkie osoby, które we wtorek kupowały bilet wstępu na polanie Palenica zostały poinformowane, że konne wozy kursują do godz. 17. Mimo to tuż po tej godzinie na Włosienicy zebrała sie grupa ok. 45 osób, poinformował portal 24tp.pl. Zaskoczeni zmierzchem turyści zaczęli dzwonić do Tatrzańskiego Parku Narodowego, ratowników TOPR, na policję oraz do Straży Pożarnej.