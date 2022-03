Tureckie drony postrachem Rosjan. Nagranie z kolejnego uderzenia w Ukrainie

Ukraińskie siły zbrojne opublikowały w internecie nagranie z akcji drona Bayraktar TB2, który uderzył we wtorek (7 marca) na kolumnę rosyjskich pojazdów. Wyprodukowany w Turcji dron zniszczył najprawdopodobniej rosyjski system obrony przeciwlotniczej 9K317 Buk-M2. Nie podano dokładnej lokalizacji, gdzie doszło do zniszczenia celów. Drony Bayraktar TB2 służą do rozpoznania terenu, naprowadzania na cel jednostek artylerii naziemnej oraz do bezpośredniego atakowania z powietrza celów bombami. Tureckie drony stają się postrachem dla Rosjan podczas walk w Ukrainie. Władze Obwodowej Administracji państwowej regionu sumskiego w północno-wschodniej Ukrainie podały, że do tej pory dzięki dronom Bayraktar TB2 zniszczono już ponad 180 pojazdów rosyjskich, biorących udział w inwazji na terytorium Ukrainy.