Turcja potrzebuje pomocy. "To pokazuje jak poważna jest sytuacja"

Po tragicznym trzęsieniu ziemi w Turcji minister Mariusz Kamiński zaproponował Turkom pomoc w postaci grupy poszukiwawczej. Jakiej pomocy potrzebuje Turcja? Patrycjusz Wyżga pytał o to w programie "Newsroom WP" dra Wojciecha Wilka, prezesa Fundacji PCPM oraz eksperta ONZ w zakresie zarządzania kryzysowego. - To zespół, który ma możliwość przecinania stropów i betonowych filarów, pod którymi uwięzieni są ludzie. Nasz zespół jest bardziej przystosowany do cyklonów. W kwestii pomocy medycznej są potrzebne zespoły ze zdolnością chirurgiczną. Jest ogromna liczba osób, które są ranne w wyniku spadających odłamków. Zespoły medyczne, o które proszą Turcy, to zespoły, które trzeba by załadować w dwa samoloty transportowe. To, że Turcy proszą teraz o tak dużą pomoc kilka godzin po katastrofie, pokazuje, jak bardzo poważna jest ta sytuacja - mówił ekspert w programie Wirtualnej Polski.