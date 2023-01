Tu spocznie papież Benedykt XVI. Symboliczne miejsce dla Polaków

Pogrzeb Benedykta XVI zapisze się w kartach Watykanu. Wszystko dlatego, że zmarły papież był pierwszym w historii, który przeszedł na emeryturę. Z tego względu w liturgii przewidziano nieznaczne zmiany, wynikające ze statusu 95-latka. Z kolei trumna z ciałem zostanie złożona w Grotach Watykańskich pod bazyliką św. Piotra w Watykanie. To właśnie w tym miejscu znajdują się groby większości papieży, a w latach 2005-2011 spoczywał w nich również Jan Paweł II, zanim po beatyfikacji przeniesiono jego szczątki do bazyliki. - Emerytowany papież Benedykt XVI zostanie pochowany w Grotach Watykańskich w miejscu, w którym do beatyfikacji w 2011 roku znajdował się grób Jana Pawła II - potwierdził w poniedziałek medialne doniesienia Matteo Bruni, dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. To symboliczne miejsce dla Polaków i wiernych ze świata. W miejscu, w którym przez sześć lat wierni oddawali hołd polskiemu papieżowi, zostanie złożona trumna z ciałem Benedykta XVI. Benedykt XVI był 265. papieżem i siódmym suwerenem Państwa Watykańskiego. Na stolicy papieskiej zasiadał, jako pierwszy papież z Niemiec od blisko 500 lat i niespodziewanie w wieku 85 lat ustąpił ze stanowiska i jako pierwszy przyjął tytuł "papa emeritus".