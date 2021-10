TSUE nałożył na Polskę kolejną karę. Kaleta o "lekceważeniu polskiej Konstytucji"

Decyzja TSUE ws. kary dla Polski

"W wydanym postanowieniu wiceprezes Trybunału zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie, licząc od dnia doręczenia Polsce tego postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni zobowiązania wynikające z postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r., lub - w braku zastosowania się do tego postanowienia - do dnia wydania ostatecznego wyroku" - przekazano w oświadczeniu TSUE. Komunikat został opublikowany w środę.