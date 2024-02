Trzy refleksje w sprawie Pablo Moralesa [OPINIA]

Jeśli ktoś myśli, że wszystkie te konta w mediach społecznościowych, aktywnie i agresywnie wspierające PiS czy Lewicę, są prowadzone tylko przez fanatycznych zwolenników owych ugrupowań, to myli się w stopniu poważnym. Tak, wiele z nich, może nawet większość, to rzeczywiście profile osób wywodzących się z żelaznego elektoratu poszczególnych formacji, ale pewna część z nich jest prowadzona przez opłacanych trolli i zwykłych zjadaczy chleba, którzy w ten sposób dorabiają sobie do pensji, emerytury czy stypendium studenckiego.