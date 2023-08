Trzecia kadencja PiS? Zapytaliśmy, co o tym sądzą w Białymstoku

- Będzie gorzej niż było, a było tragicznie. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie – skomentowała szanse PiS w wyborach zapytana przez nas mieszkanka Białegostoku. Według aktualnych sondaży to Prawo i Sprawiedliwość ma największe szanse w jesiennych wyborach. Partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż cieszy się dużym poparciem wśród wyborców. Co będzie, jak PiS wygra trzecią kadencję? Czy Jarosław Kaczyński powinien odejść na emeryturę? Jak wynika z przeprowadzonej sondy zdania są podzielone. – Tyle włożyli w odbudowę tego wszystkiego i tej polskości – podsumował lata rządów PiS zapytany na ulicy mężczyzna. Niektórzy liczą jednak na odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy. - Będzie ciężko moim dzieciom i moim wnukom, żeby to tzw. rozdawnictwo zostało spłacone – dodała inna rozmówczyni WP. – Wysadzić w kosmos to wszystko, tych polityków – podsumowała krótko kolejna mieszkanka Białegostoku.