Trzecia kadencja jest realna? "Musimy dokończyć wiele projektów"

- Do sondaży podchodzę z pewnym dystansem, ale uważam, że one są mobilizujące. Musimy pracować na tyle ciężko, żeby pokazać Polakom, że trzecia kadencja jest realna - stwierdził wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk Solidarnej Polski był pytany o najnowszy sondaż partyjny WP, z którego wynika, że Zjednoczona Prawica może stracić większość w Sejmie. - Musimy dokończyć wiele projektów. Trzeba podchodzić do polityki w sposób pokorny, mimo wielu wpadek i wielu spraw, które można było inaczej prowadzić. Jestem rzecznikiem Solidarnej Polski, która uważała, że popełniono błąd np. w energetyce. Dzisiaj głosem Solidarnej Polski mówi nie tylko premier, ale też kanclerz Niemiec - dodał Ozdoba.

