"Trzecia droga dla wyborców". Kobosko o sojuszu PSL i Polski 2050

"Niebawem ujawnimy" tak o nazwie wspólnego komitetu Polski 2050 i PSL mówił działacz ugrupowania Szymona Hołowni Michał Kobosko, który był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk w rozmowie z Michałem Wróblewskim przyznał, że "nie będzie ona nudna". - Nazwę komitetu niebawem ujawnimy. Nie może być to nudne połączenie nazw partii. Chcemy dawkować napięcie. Nazwa jest czymś technicznym, ale oczywiście bardzo ważnym - mówił Kobosko. Działacz Polski 2050 stwierdził, że będzie się ona odnosiła do "trzeciej drogi" dla wyborców, którą ma promować sojusz ugrupowań Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Chcielibyśmy, aby ludzie głosowali za czymś, a nie przeciw czemuś lub komuś. Spora część elektoratu jest zmęczona jałowymi bojami polityków, którzy są w niej "od zawsze". My nie chcemy pozbywać się doświadczonych liderów poszczególnych partii, bardziej chcemy się pozbyć "starej polityki". Oczekujemy jasnego stawiania spraw i dyskutowania o nich - dodał Kobosko.