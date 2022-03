Trzeci stopień alarmowy CRP w Polsce. Jest decyzja premiera

25 lutego, dobę po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, Janusz Cieszyński zdradził, iż "próbowano zaatakować stronę Izby Rozliczeniowej oraz polskie serwery rządowe, jeśli chodzi o pocztę elektroniczną". - 27 tysięcy złośliwych wiadomości w ciągu jednego dnia trafiło do operatorów infrastruktury krytycznej i do odbiorców rządowych - powiedział pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.