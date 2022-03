Prezydent Duda o pomocy Ukraińcom: Wierzę, że zbuduje to braterstwo na stulecia

- To tutaj przez granicę odbywa się cały transport całej pomocy humanitarnej dla Ukraińców, którzy są na terenie swojego kraju. To tutaj jest koordynowana pomoc, która zmierza ku granicy, by było dobre zaopatrzenie punktów, do których zgłaszają się uchodźcy. Żołnierze tych zadań mają bardzo dużo, ale to też strzeżenie naszej ziemi przed ewentualnymi zakusami, na szczęście nie mamy takich incydentów. Ogromnie dziękuję za wykonywanie tego zadania - dodał.