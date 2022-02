Jak dezinformowali Macierewicz i Błaszczak. Lista największych fake newsów MON

Fake news 2: MON rozbudowuje armię o nowe dywizje

W 2018 r. MON wydał decyzję utworzenia 18. Dywizji Zmechanizowanej. Przedstawiciele ministerstwa cały czas mówią o niej jako o "nowej" dywizji, sprawiając wrażenie, że rozbudowują polskie siły zbrojne. Nie jest to jednak do końca prawda. Do tej "nowej" dywizji zostały włączone 1. Warszawska Brygada Pancerna - która dotychczas znajdowała się w składzie 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej - i samodzielna 21. Brygada Strzelców Podhalańskich. Obie jednostki wcześniej wchodziły w skład zlikwidowanej w 2011 r. 1. Dywizji Zmechanizowanej.