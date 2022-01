Polska głucha i ślepa. Rozpoznanie z powietrza nie istnieje

Tylko 18 stycznia nad Bałtykiem, krajami bałtyckimi, Ukrainą, Rumunią i Morzem Czarnym latało dziesięć samolotów rozpoznawczych NATO i Szwecji. Zwiadowczy parasol był rozłożony od morza do morza. Z Wielkiej Brytanii aż nad Morze Czarne wybrał się RC-135W. Nad Ukrainą krążył amerykański E-8C. Samoloty rozpoznawcze US Navy krążyły nad Bałtykiem i cieśninami, prowadzącymi na Morze Północne. Nad krajami bałtyckimi latał RC-12X, należący do US Army. Dwa szwedzkie Saaby poruszały się od Zatoki Botnickiej do Zatoki Pomorskiej.