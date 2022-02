Przebieg negocjacji utajniony. Co MON chce ukryć?

Doszło do takich absurdów, że resort tak samo odpowiada na pytanie o to, czy śmigłowce będą wyposażone w sondy do tankowania. Sondy mają ponad trzy metry długości i są widoczne gołym okiem nawet ze sporej odległości. Ministerstwo uznało jednak, że ich obecność jest informacją niejawną. Więc nie odpowie na to pytanie.