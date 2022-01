"Polska pomoże Ukrainie, gdy wybuchnie konflikt". Jaką broń możemy wysłać?

I póki co oficjalnie konkretów w temacie ewentualnej pomocy Polski dla Ukrainy brak. Po naradzie prezydenta Andrzeja Dudy z rządem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego szef BBN, Paweł Soloch, poinformował, że będzie to przede wszystkim wsparcie humanitarne i militarne. Polska udzieli go jednak dopiero wtedy, gdy dojdzie do konfrontacji militarnej i na razie nie wiadomo, co dokładnie polska pomoc obejmie.