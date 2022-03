Budowy w Polsce staną? Wojna w Ukrainie skutkuje odpływem pracowników

Jak firmy poradzą sobie z nagłym odpływem pracowników? - Wydaje mi się, że większość nie ma jeszcze na to pomysłu. To wszystko zależy, kto stracił jaki procent z ekipy. Jeśli to kilku ludzi na sto, to dziury da się załatać. Jeśli większość kadry stanowili Ukraińcy, to może być kłopot. Nie da się z dnia na dzień zatrudnić tylu Polaków. Raz, że ich zwyczajnie nie ma, a dwa, że to także kwestia stawek - wyjaśnia Jura.