Trzaskowski zapytany o słowa Jakimowicza. Ten gest mówi wszystko

Na 31. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojawił się Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy w rozmowie z dziennikarką Wirtualnej Polski zdradził, że w tym roku m.in. osobiście zbiera do puszki. Włodarz stolicy opowiedział także o swoich aukcjach na WOŚP. Rafał Trzaskowski zadeklarował, że udzieli ślubu cywilnego. Jego kolejna oferta to także wspólny rejs motorówką. - Licytujcie państwo, naprawdę warto - zapewniał rozmówca WP. Rafał Trzaskowski przypomniał również, że WOŚP wspiera od wielu lat. - Warszawa jest dzięki temu wesoła, uśmiechnięta dzisiaj. Wystarczy zajrzeć do naszych szpitali, żeby zobaczyć, ile sprzętów kupiła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - kontynuował polityk. - Ja odpowiadam za 11 szpitali w Warszawie. Wielkie podziękowania dla WOŚP i dla państwa hojności - dodał prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski odniósł się także do słów Jarosława Jakimowicza dotyczących tego, że w Warszawie nie było miejsca na Placu Bankowym dla miejskiego sylwestra, ale znalazło się już dla WOŚP. - Po co to komentować - stwierdził włodarz Warszawy i machnął ręką.