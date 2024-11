Trzaskowski zabrał głos ws. Hołowni. Apeluje o "przyjazną rywalizację"

Hołownia wyraził obawy, że publikacja może być próbą zdyskredytowania jego kandydatury w wyborach prezydenckich. Zasugerował, że jeśli służby dzielą się fałszywymi informacjami z mediami, może to prowadzić do kryzysu zaufania w koalicji. - Nie jest to to, na co się umawialiśmy przychodząc i zmieniając państwo, żeby nie wyglądało tak, jak wyglądało za PiS - powiedział.