Skomentował propozycję Trzaskowskiego. "Próbują podkradać pomysły"

Rafał Trzaskowski zapowiedział, że chce ograniczyć świadczenie 800 plus dla osób z Ukrainy. Pieniądze miałyby otrzymywać tylko te osoby, które pracują i płacą podatki w Polsce. Po tej propozycji projekt ustawy ograniczającej świadczenie 800 plus złożyło Prawo i Sprawiedliwość. - To normalne, że jedni próbują podkradać pomysły drugim - skomentował ruch PiS Paweł Śliz. Poseł Polski 2050 przyznał, że uważa, iż propozycja Rafała Trzaskowskiego jest rozsądna. - Jest to dobre kryterium, jeżeli chodzi o wypłatę tego świadczenia. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sama ustawa, ale jest to krok w dobrym kierunku - podkreślił. Gość Patryka Michalskiego nie uważa natomiast, żeby ograniczenie świadczenia miało się przyczynić do podsycenia antyukraińskich nastrojów w Polsce. - Widzimy na każdym kroku, że obywatele Ukrainy ciężko pracują w różnych zawodach. Zostały wprowadzone konsultacje społeczne do Sejmu. Każdy obywatel, za pomocą profilu zaufanego, może skomentować projekt ustawy - przypomniał.

