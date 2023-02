Trzaskowski ostrzega Kaczyńskiego. "Polacy są jak leszczyna"

"Traktuje pan Polaków jak poddanych"

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej przekonuje, że "cała filozofia" rządów partii Kaczyńskiego zakłada "totalną ingerencję państwa w życie Polaków". "I chodzi nie tylko o kwestię światopoglądowe, takie jak ograniczenie prawa kobiet do decyzji dotyczącej aborcji, dostępu do pigułki dzień po czy dostępu do zabiegów in vitro. (...) Dowodem na wdrażanie przez Pana w Polsce polityki zniewolenia są ciągłe zakusy dotyczące wprowadzenia w Polsce kagańca i ograniczeń dotyczących działania wolnych mediów, polityka podporządkowania Panu wszystkiego, co można upaństwowić, ograniczenia dotyczące zgromadzeń, ograniczenia dotyczące sprzedaży ziemi, ograniczenia działalności samorządów terytorialnych poprzez powolne odcinanie ich finansowania, całkowite podporządkowanie prokuratury, a także wielka kampania zawłaszczenia - jedynej wciąż niezależnej od Pana - władzy sądowniczej" - wylicza.