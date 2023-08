Trwa wojna dronów? "Mamy wyścig miecza i tarczy"

Wojna w Ukrainie trwa. Obie armie, ukraińska jak i rosyjska, niezwykle często do prowadzonych działań wykorzystują drony. O aktualnej sytuacji na froncie porozmawialiśmy z płk. rez. Piotrem Lewandowskim, weteranem wojen w Iraku i Afganistanie. Eksperta zapytaliśmy, czy można stwierdzić, że mamy obecnie do czynienia właśnie z "wojną dronów". - Ta wojna pokazała znaczenie dronów. Ich rozwój będzie rzutował na obecne i przyszłe pole bitwy. Mimo wszystko sądzę, że jeszcze nie można mówić o wojnie dronów, ale Rosja i Ukraina kładą bardzo duży nacisk na unowocześnianie konstrukcji, które już produkowali oraz tworzą nowe - mówił pułkownik w programie "Newsroom" WP. Jego zdaniem mamy do czynienia z "wyścigiem miecza i tarczy", co rozwinął w programie.