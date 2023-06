Trump zabiera głos ws. Ukrainy. Mówi o "ustępstwach"

- Myślę, że najlepszą rzeczą, jaką USA powinny teraz zrobić to działać na rzecz pokoju: doprowadzić do bezpośrednich kontaktów Rosji i Ukrainy i działać na rzecz pokoju. Można to zrobić i to jest właściwy czas - powiedział Trump w udzielonym w czwartek telefonicznym wywiadzie dla Reutera.