Putin już wykorzystuje bunt Prigożyna. Podsłuchy i czystki w grze

Test wierności

Wagnerowcy znakomicie grają na emocjach zwykłych obywateli. Do sieci wrzucane są filmiki, na których żołnierze rozmawiają z cywilami - tłumaczą im, dlaczego wystąpili przeciwko władzom i pokazują, że nie trzeba się ich bać. Robią to całkowicie świadomie. I stawiają swoje zachowanie w kontraście do działań policji czy OMONu, który do obywateli podchodzi najczęściej z podniesioną pałką i gazem pieprzowym.